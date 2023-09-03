"أسوان للفنون الشعبية" تشارك في افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي

تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية في فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ23، حيث قدمت الفرقة بقيادة الفنان شعبان حسين، سلسلة من العروض الفنية والفلكلورية والتابلوهات الغنائية الراقصة التى تعكس أصالة التراث الأسواني والنوبي.

وأشاد الحضور بهذه العروض الرائعة والفقرات المتنوعة التي تم تقديمها بشكلٍ راقٍ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

الفرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولي يشارك فيه 9 فرق للفنون الشعبية المصرية التابعة لقصور الثقافة بقيادة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة وهي: "العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

كما تشارك بالمهرجان أيضًا 6 فرق أجنبية من دول: الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا، وكذا فرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وفرقة القلوب البيضاء لذوى القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.