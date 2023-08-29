النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث انهيار منزل بالإسماعيلية

قررت الجهات المختصة بمحافظة الإسماعيلية، التصريح بدفن جثامين 3 أشخاص ضحايا العقار المنهار بشارع ثروت في المحطة الجديدة بنطاق حي أول، وتسليم الجثامين لذويهم، مع استمرار استكمال التحقيقات في الواقعة.

وشهدت الإسماعيلية صباح امس الإثنين حادث انهيار منزل قديم وبداخله عدد من السكان في منطقة المحطة الجديدة في نطاق حي أول الإسماعيلية.

تفاصيل انهيار منزل في المحطة الجديدة بالإسماعيلية

وتلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بانهيار عمارة مكونة من 3 طوابق وبها سكان في منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية لمكان انهيار العمارة وفرضت كردونا أمنيا.

قوات الحماية المدنية تنتقل لمكان انهيار عقار في الإسماعيلية

وانتقل رجال الحماية المدنية مدعمين بالمعدات الحديثة لرفع الأنقاض والبحث عن الضحايا، وتم إخلاء المنازل المجاوره للعقار المنكوب وعمل كردونات أمنية في محيط الشوارع المؤدية للعقار تحسبًا لحدوث انهيارات أخرى.

وأسفر انهيار العقار عن مصرع 3 أشخاص بينهم طفل، حيث استخرجت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بالإسماعيلية، جثمان شخص يدعى حازم الركابي 40 عاما، ونجله ياسين حازم 4 سنوات، وجثمان آخر يدعى أيمن علي إسماعيل، واصيب محمد سعيد عبد المقصود محمد.