الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقلاب تانك بترول على طريق الإسماعيلية- السويس (صور)

انقلاب تانك بترول
انقلاب تانك بترول على طريق الإسماعيلية

أصيب سائق جراء انقلاب تانك خالٍ من سيارة مواد بترولية بالإسماعيلية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء هنري إبراهيم، مدير الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بوقوع حادث انقلاب تانك خالٍ من سيارة نقل مواد بترولية، بطريق الإسماعيلية- السويس، أمام قرية فنارة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الواقعة لنقل المصاب لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت مصادر طبية عن أن الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة، مقيم بالقليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث، وفرضت كردونا أمنيا في مكان الحادث.

التحريات الأولية تثبت أن تنك البترول فارغ

وأثبتت التحريات الأولية أن التنك فارغ والسيارة كانت متجهة إلى السويس، حيث تم الاصطدام بالجزيزة الوسطى ونزول التنك من على الشاسيه، وتم رفعه بإمكانات عناصر طوارئ مركز ومدينة فايد في تمام التاسعة صباحا تحت إشراف ومتابعة 
من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الجهات المختصة.

حادث طريق الإسماعيلية السويس طريق الإسماعيلية السويس طريق الإسماعيلية- السويس الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق

الكشف على 538 فى القنطرة غرب خلال قافلة طبية لجامعة قناة السويس

تعرف على الحالة الصحية لمصابي تصادم أتوبيسين في القصاصين

"غرفة الإسماعيلية": مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يحقق الأمن الغذائي ويقلل معدلات الاستيراد

رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تسليك وتطهير شبكات وبالوعات الصرف الصحي

حملات مكبرة لمنع البناء المخالف بالإسماعيلية

بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة الغاز الطبيعى بمدينة فايد

بشارة: "الإسماعيلية للفنون" بعث برسالة أن مصر بلد الأمن والأمان

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

أمطار "دانيال" تصل القاهرة اليوم

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

"علاقة محرمة".. تفاصيل وفاة شاب ألقى نفسه من الرابع "خوفا من الفضيحة"

أحمد كريمة: أطالب بحظر النقاب فى المؤسسات الأزهرية أسوة بالتعليم العام

"مريض نفسى".. جيران قاتل شقيقته يروون لـ"الدستور" تفاصيل الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية