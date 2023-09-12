انقلاب تانك بترول على طريق الإسماعيلية- السويس (صور)

أصيب سائق جراء انقلاب تانك خالٍ من سيارة مواد بترولية بالإسماعيلية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء هنري إبراهيم، مدير الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بوقوع حادث انقلاب تانك خالٍ من سيارة نقل مواد بترولية، بطريق الإسماعيلية- السويس، أمام قرية فنارة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الواقعة لنقل المصاب لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت مصادر طبية عن أن الحادث أسفر عن إصابة سائق السيارة، مقيم بالقليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث، وفرضت كردونا أمنيا في مكان الحادث.

التحريات الأولية تثبت أن تنك البترول فارغ

وأثبتت التحريات الأولية أن التنك فارغ والسيارة كانت متجهة إلى السويس، حيث تم الاصطدام بالجزيزة الوسطى ونزول التنك من على الشاسيه، وتم رفعه بإمكانات عناصر طوارئ مركز ومدينة فايد في تمام التاسعة صباحا تحت إشراف ومتابعة

من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الجهات المختصة.