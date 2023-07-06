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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 11 شخصا فى حادث مروع بطريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوى

حادث
حادث

شهد طريق “مصر- الإسماعيلية” الصحراوي، حادث مروع، حيث أصيب 11 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح؛ نتيجة تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أعلى كوبري المنايف دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

كانت البداية عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق “مصر الإسماعيلية" الصحراوى، أعلى كوبرى المنايف دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 

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