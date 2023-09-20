أهالي شهداء جنين يروون لـ "الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلي على المخيم

شهد مخيم جنين منذ مساء الإثنين، هجوما عنيفا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات الدرون والمدرعات المصفحة وقوات خاصة من جيش الاحتلال، ليلة اجتياح كامل للمخيم.

وأسفر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين عن استشهاد 4 شهداء جميعهم في العقد الثاني من عمرهم، والتقي الدستور مع بعض الأهالي في المخيم للتعرف على بداية الهجوم، بجانب لقاء مع أحد أهالي الشهداء.

كفاية عبيد: قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت جنين واستخدمت طائرات انتحارية

قالت كفاية عبيد من سكان مخيم جنين، الهجوم و التغول الإسرائيلي بدأ فجأة بدون سابق إنذار، كانت الناس بالشوارع بشكل طبيعي، وعند السابعة من مساء الإثنين، فجأة انتشرت قوات إسرائيلية خاصة، وانقطع التيار الكهربائي عن المخيم، ومن ثم بدأت الاشتباكات بين الشباب والقوات الإسرائيلية الخاصة التي استدعت تعزيزات عسكرية إضافية، بالمدرعات، بجانب استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي طائرات درون محملة بالصواريخ.

وأشارت إلي أن السيدات والأطفال كانوا بالشارع وقت اقتحام القوات الخاصة للمخيم، وبدأو في الاختباء لأن رصاص الاحتلال والقصف بكل مكان.

وأضافت عبيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة شباب واستخدموا الطائرات الانتحارية والدرون أكتر من مرة بأكثر من موقع.

وأوضحت عبيد أن الكهرباء حتى الآن ما زالت مقطوعة، لافتة إلي أن تم البدء لتحضير تشييع جثامين الشهداء من خلال المناداة وإطلاق الطلقات النارية بالهواء حتى يتجمع الشباب لحضور الجنازة.

ولفتت عبيد إلي أن هناك إضراب عام بكافة مناحي الحياة في المخيم، احتجاجا على انتهاكات الاحتلال، وحدادا على أرواح الشهداء.

أهالي الشهيد عرعراوي لـ الدستور: كان يستعد لبناء بيته وبدء حياة جديدة

من جانبها، قالت فرح يونس عرعراوي، نجلة عم الشهيد محمود عرعراوي الذي استشهد في العدوان الإسرائيلي أمس علي مخيم جنين، إن نجل عمها استشهد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بطائرات درون علي المخيم.

وأضافت عرعراوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نجل عمها أنهي دراسته بمجال الكهرباء‏ في ‏جامعة بولتكنك فلسطين‏، وكان يعمل مع والده في أرضه بالزراعة.

الشهيد عرعراوي

وأشارت عرعراوي إلي أن الشهيد كان يستعد لبناء بيته الجديد استعداد للزواج وبدء حياة جديدة، لكن الاحتلال لم يوفر له تلك الفرصة وأخذ فرحته وقضي عليه.

وأوضحت أن الشهيد لديه 4 أشقاء، واحد منهم مصاب بإصابة بالغة فقد عينه جراء اقتحام الاحتلال لمخيم جنين في شهر يوليو الماضي.

وأضافت عرعراوي ان شقيقها استشهد قبل شهرين قبل معرفة نتيجته بالثانوية علي يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.