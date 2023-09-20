الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ساحة حرب

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، والتي كان آخرها استشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، رد إسرائيلي رسمي على الدعوات لإحياء عملية السلام في المنطقة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، جرائم الاحتلال في مخيم جنين، وغزة، وعقبة جبر بأريحا، مؤكدة أن الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ما يشبه ساحة حرب، في الوقت الذي تحمل فيه الفلسطينيين المسؤولية عن التصعيد لإخفاء حجم الانتهاكات التي ترتكب يوميا ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تحاول تكريس الحلول العسكرية في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني، بدلاً من الحلول السياسية التي تعبر عن الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة، وتخريب أي جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن اقتحامات الاحتلال واعتداءاته على أبناء الشعب الفلسطيني هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف، وتفجير ساحة الصراع.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، بموقف دولي لإجبار الاحتلال على وقف تصعيدها، مشيرة إلى أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ارتفاع شهداء جنين إلي 4 أشخاص

وارتفع عدد شهداء جنين، صباح اليوم الأربعاء، إلي أربعة أشخاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين فجر اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسي من قرية مركة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على مخيم جنين، إلى أربعة شهداء.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.