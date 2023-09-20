الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الري" تبحث مع "الفاو" إجراءات تنفيذ مشروع "تحديث تقنيات الري"

اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع نصر الدين حاج الأمين مدير مكتب منظمة الفاو في مصر والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو فى مجال المياه، وبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر"، والذى تنفذه وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الفاو بتمويل هولندى.

تحسين الأمن الغذائي وزيادة الانتاجية 

وأشار الدكتور سويلم لما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات كبرى في مجال تحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين الأمن الغذائي و زيادة الإنتاجية المحصولية في ظل الترابط المهم بين الماء والغذاء، موضحاً أن مشروعات التوسع في نظم الرى الحديث تحقق هذا الهدف من خلال ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية والتي تنعكس على زيادة العائد المادى للمزارعين.

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وأشاد الدكتور سويلم بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كشريك منفذ لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع حكومة هولندا والذى يهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين ، والذى يتكامل مع إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى  الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع السعى للتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة كلما أمكن تمشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

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تشكيل روابط لمستخدمى المياه المنتفعين

كما تتضمن إستراتيجية الوزارة العمل على تشكيل روابط لمستخدمى المياه المنتفعين على المساقى المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقاً ، حيث تُسهم هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية بالأراضى القديمة ، مشيرا إلى أن قانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية يتضمن عدد من البنود لتشكيل الروابط وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة.

رفع قدرات المزارعين

كما تتضمن الإستراتيجية أيضاً العمل على رفع قدرات المزارعين وتوفير التدريب المناسب لهم على تشغيل وصيانة نظم الرى الحديث ، مع زيادة التوعية بين المزارعين بفوائد الرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارعين .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث بالشكل الذى يضمن استدامة هذه المشروعات ، مع وضع المحددات اللازمة لاختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة لضمان تحقيق أفضل استفادة من التدريب.

كما أكد على أهمية التوسع في تنفيذ الحقول الإسترشادية والتي ستكون بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث.

منظمة الأغذية الفاو الدكتور هاني سويلم الرى المزارعين الري الحديث تدريب المزارعين

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