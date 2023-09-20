الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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محافظات

"صحة البحر الأحمر": نجاح عملية تغيير دم لطفل مصاب بعيب خلقي في القلب

وكيل صحة البحر الاحمر
وكيل صحة البحر الاحمر

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام، بإشراف الدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور عمرو عادل عبدالعال، مدير إدارة المستشفيات، وبقيادة الدكتور عصام بهجات، أستاذ جراحة التجميل والوجه والفكين بجامعة جنوب الوادي، في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض يبلغ من العمر 42 عامًا، يعاني من تآكل بعظام الفك السفلي، مع وجود تغيرات في نسيج الغشاء المخاطي للفك وفقدان للأسنان.

وأضاف وكيل صحة البحر الأحمر، أنه تم فحص المريض وإجراء صور مقطعية ثلاثية الأبعاد له وتجهيزه لإجراء العملية الجراحية، وتضمنت الجراحة إزالة جزء من عظام الفك السفلي وإرسالها للمعمل للفحص، واستبدال العظام المفقودة من الفك بواسطة رقعة عظمية من عظام الحوض وتثبيتها بواسطة شرائح ومسامير معدنية، مؤكدًا أن المريض يتعافى جيدًا، حيث تمثل هذه الجراحة الدقيقة في تقديم خدمات طبية متقدمة ومتطورة لمواطني البحر الأحمر.

التوسع في إجراء عمليات دقيقة 

وكشف وكيل صحة البحر الأحمر في بيانٍ له، أن فريق طبي بمستشفى الغردقة العام نجح في إجراء عملية تغيير دم في طفل مصاب بعيب خلقي بالقلب وبزرقة شديدة لإنقاذ حياته ودخوله العناية المركزة، مشيرًا إلى أنه قام بإجراء العملية نخبة من الأطباء وطاقم التمريض، على رأسهم الدكتور عمرو مجاهد، أستاذ الأطفال وقلب الأطفال والدكتورة سهير سامي، أخصائي طب الأطفال، بالتعاون مع بنك الدم بالمستشفى.

وأعرب الدكتور إسماعيل العربي، وكيل صحة البحر الأحمر، عن شكره للفريق الطبي والتمريض، مؤكدًا التزام "صحة البحر الأحمر" بتوفير جميع الإمكانيات والدعم اللازم؛ لتوسيع نطاق إجراء مثل هذه الجراحات الدقيقة لخدمة صحة مواطني البحر الأحمر وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

صحة البحر الأحمر مستشفى الغردقة العام طب الاطفال البحر الاحمر

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