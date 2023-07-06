صحة البحر الأحمر: الكشف على 5273 مواطنًا ضمن "مبادرة 100 يوم صحة"

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدماتها لـ5273 مواطنا منذ بداية انطلاقها في 25 يونيو الماضي وحتي الآن، وذلك من خلال الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية وكذلك العيادات المتنقلة.

ولفت وكيل وزارة الصحة في بيان له، أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالمتابعة المستمرة والجولات الميدانية للمبادرة، وبإشراف الدكتور عمرو عادل عبدالعال منسق المبادرة.

وكشف العربي، عن أن المبادرة تهدف إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها 100 يوم، وذلك مع ضمان اتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد علي استمرارية التشخيص والعلاج بالمجان.

وتابع أنه تم تقديم الكشف على 628 مواطنًا من خلال منافذ الحملة المتنقلة، والتي تتواجد في مناطق الممشي السياحي وممشى شيري بمدينة الغردقة، مشيرًا إلى أنه تم صرف العلاج لـ 92 مواطنًا، وتم إجراء خدمات تحاليل معملية لـ 548 مواطنًا، كما قدمت خدمات التوعية الميدانية من خلال فريق الإعلام السكاني والثقافة الصحية لـ1170 مواطنًا، وتم إجراء 192 ندوة تثقيفية، كما تم تقديم خدمة لـ6241 منتفعًا من خلال الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات من إدارة تنظيم الأسرة.

إقبال كبير علي مراكز 100 يوم صحة بالغردقة.. وانتشار فرق التوعية للمواطنين

تشهد مراكز ومقار مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة البحر الأحمر إقباًلا من المواطنين عليها، وذلك منذ أول أيام انطلاقها، فيما تنتشر فرق التواصل المجتمعي، والتي تستهدف تقديم توعية وإرشادات للمواطنين خلال فترة الإجازات، والتنويه عن المبادرة 100 يوم صحة وتقديم جميع أنواع التثقيف بخصوص أمراض الصيف، وما تقدمه المبادرة من خدمات صحية مجانية للمواطنين.

كشف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن أن مراكز مبادرة 100 يوم صحة تستقبل عشرات المواطنين يوميًا منذ أول أيام العمل بها في مختلف مدن المحافظة، مؤكدًا أن مراكز 100 يوم صحة منتشرة في معظم أنحاء المحافظة وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر، لافتًا إلى أن المبادرة تشتمل على فحص صحة المرأة، والأم والجنين، والأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والسمعيات، والتقزم، والأنيميا، وكبار السن، مؤكداً أن هناك فرقًا للتواصل المجتمعي والتثقيف الصحي تعمل خلال المبادرة بالتزامن مع وجود قوافل طبية بمختلف التخصصات.