الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خطة النواب: قرارات الرئيس أدخلت الفرحة والسرور على كل فئات الشعب

النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي

ثمن النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المواطن المصري والاسر المصرية والتخفيف عن كاهل تلك الأسر.

وقال بدراوي في بيان له اليوم إن قرارات الرئيس أدخلت الفرح والسرور لكل بيت مصري في كافة ربوع مصر لأن الاستفادة جاءت للجميع دون استثناء فئة أو تميز فئة عن فئة وهذا يؤكد أن الرئيس يشعر بنض شعبة ويعلم مدي يعانيه ويقف دائما بجانبه في ضوء المتاح للدولة المصرية والرئيس صدق مع شعبة فصدقه شعبة في كل ما يقوم به ويعمله لان الشعب يعلم علم اليقين ان كل عمل الرئيس لصالح هذا الشعب وينحاز للفئات الأكثر احتياجا.

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زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

وأشار بدراوي إلى أن قرار الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام سوف يستفيد منها شريحة كبيرة جدا من أبناء الشعب المصري وتضم على الأقل 30 بالمائة من إجمالي أفراد الشعب المصري .كما ان  زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق يؤكد ان الرئيس يطبق مبدء تكافؤ الفرص في ظل ارتفاع التضخم الذي يطول الجميع كبير كان ام صغير صاحب المرتب الكبير وصاحب المرتب الصغير لذلك كانت خطوة إيجابية جدا زيادة الحد الأدنى للفئات الأقل حتى يحدث توازن.

رفع حد الإعفاء الضريبي ضربة معلم وأصحاب المعاشات في عقل وقلب الرئيس   

وأضاف النائب ان الرئيس برفعه الحد الخاص  بالإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام أنصف الجميع وانحاز لصغار العاملين  خاصة وأنني كنت قد طالبت اثناء مناقشة مشروع القانون تحت قبة المجلس برفع حد الإعفاء الضريبي والحمد لله أن الرئيس استجاب لمطالب الشعب وممثلي الشعب لأنه رئيس بالفعل لكافة فئات الشعب.

وقال بدراوي ان الرئيس لم ينسي المستفدين من مشروع تكافل وكرامية وقرر  زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين منهم  بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة وهو ما كان له أثر طيب عند تلك الفئة.

كما أنه لم ينسي أصحاب المعاشات وقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.واشاد بدراوي بانحياز الرئيس للصحفيين ومن خلال العمل علي  سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

الفلاح عصب الإنتاج الزراعي 

كما لم ينسي الرئيس الفلاح المصري عصب الإنتاج الزراعي في البلد واصدر قراراته  بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وهو ما يعني في النهاية ان تلك الحزمة من القرارات شملت افراد وفئات الشعب كله دون تميز وانحياز لفئة دون اخري والجميع مستفيد من تلك القرارات التي جاءت في توقيت مناسب للغاية.

ووجه النائب الشكر والتحية والتقدير للرئيس علي تلك الحزمة من القرارات وقال إنها قرارات تصدر عن رئيس انسان وصاحب معدن حقيقي ويحمل جينات الشعب المصري.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية العاملين بالجهاز الإداري للدولة

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