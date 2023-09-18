الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي هدفها الأول تحسين حياة المواطن

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لبني سويف

قال محمد باغة، الخبير الاقتصادي، إن المواطن المصري يعتبر هو العنصر الحاكم في منظومة  الإصلاح الاقتصادي و كان هو بطل الرؤية، ولذلك اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي القرارات التي تم الإعلان عنها خلال لقائه في محافظة بني سويف، الرئيس السيسي هدفه الأول تحسين حياة المواطن والقرارات الأخيرة في وقتها.

وأضاف “باغة” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حزمة القرارات الرئاسية هدفها حماية جميع الفئات.

اقتصادي: القرارات خصت جموع الشعب المصري و جزء كبير في مجال الزراعة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرارات خصت جموع الشعب المصري، وخاصة جزء كبير في مجال الزراعة، والمجال أصبح مطلوبًا الفترةالحالية، لأن كل الأزمات التي مررنا بها على مر السنوات الماضية كان العنصر الأساسي بها هو عنصر الغذاء، ولابد على الشعب المصري أن يتكاتف ويتلاحم لكي نصل إلى بر الأمان.

 

الخبير الاقتصادي المواطن المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة بني سويف القرارات

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