أستاذ اقتصاد: حديث الرئيس السيسي للمصريين تميز بالصراحة والمكاشفة

علق الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الأقتصاد، على حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس خلال افتتاحه عدة مشروعات بمحافظة بني سويف.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز: "لاشك أنها مجموعة من القرارات الهامة والتي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطن المصري، وزيادة معدلات الحماية الاجتماعية.

وأضاف: "القرارات استهدفت الضرائب والمعاشات والمتعثرين من المزارعين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وزيادة الحد الأدني للدخل الاجتماعي والذي انتقل إلى 4000 جنيه، علاوة على زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين".

11 مليون مواطن مصري مستفيد من زيادة المعاشات

وتابع: "هناك 11 مليون مواطن مستفيدين من زيادة المعاشات بعد قرارات الرئيس السيسي"، موضحا أن حزمة القرارات بدون شك، تتسم بالتوقيت المناسب، وتحسين جودة حياة المواطنين، ومساعدتهم على مواجهة الغلاء المعيشي".

وواصل أستاذ الاقتصاد: "الرئيس السيسي تحدث بصراحة وبمكاشفة وتوضيح لكافة القضايا الشائكة بالشارع المصري، مشيرا إلى أن ذلك التوضيح أدى إلى مزيد من التفاعل مع الرئيس السيسي.