الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: حديث الرئيس السيسي للمصريين تميز بالصراحة والمكاشفة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

علق الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الأقتصاد، على حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس خلال افتتاحه عدة مشروعات بمحافظة بني سويف.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز: "لاشك أنها مجموعة من القرارات الهامة والتي تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطن المصري، وزيادة معدلات الحماية الاجتماعية.

وأضاف: "القرارات استهدفت الضرائب والمعاشات والمتعثرين من المزارعين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وزيادة الحد الأدني للدخل الاجتماعي والذي انتقل إلى 4000 جنيه، علاوة على زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين".

11 مليون مواطن مصري مستفيد من زيادة المعاشات 

وتابع: "هناك 11 مليون مواطن مستفيدين من زيادة المعاشات بعد قرارات الرئيس السيسي"، موضحا أن حزمة القرارات بدون شك، تتسم بالتوقيت المناسب، وتحسين جودة حياة المواطنين، ومساعدتهم على مواجهة الغلاء المعيشي".

وواصل أستاذ الاقتصاد: "الرئيس السيسي تحدث بصراحة وبمكاشفة وتوضيح لكافة القضايا الشائكة بالشارع المصري، مشيرا إلى أن ذلك التوضيح أدى إلى مزيد من التفاعل مع الرئيس السيسي.

الرئيس السيسي قرارات الرئيس حزمة القرارات المعاشات حديث الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

3 فئات الأكثر استفادة من قرارات زيادة المرتبات.. وشروط الجمع بين المعاشات والأجور

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

مشاجرة سودانية.. طعنة نافذة بالصدر تقتل سيدة على يد جارتها بعابدين

الخيانة الزوجية كلمة السر.. زوج يقتل زوجته بطريقة بشعة فى النزهة

وفاة الفنان أشرف مصيلحى بعد صراع مع السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية