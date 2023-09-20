مصرع شاب صعقًا بالكهرباء بقرية فى بنى سويف

لقي شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، اليوم الأربعاء، مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

غرفة عمليات شرطة النجدة تتلقى بلاغًا



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوفاة شاب عشريني إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية البرانقة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء الجثة ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن الشاب المتوفى يُدعى «فتحي.أ.ف» 25 عامًا، وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

وفي سياق آخر، لقي مسن مصرعه صباح اليوم الأربعاء إثر تصادم مركبة توك توك به خلال عبوره الطريق أمام وحدة إسعاف طنسا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، وجرى نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ عن وقوع حادث تصادم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مركبة توك توك بشخص مسن بالطريق الزراعي أمام قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة ووفاته في الحال، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.