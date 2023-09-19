الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على سيارة محملة بـ 48 جوال دقيق بلدي مدعم في بني سويف

أرشيفية
أرشيفية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن.

الاهتمام بملف النظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة

كما كلف بالاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.

وتابع محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، الإجراءات المنفذة حيال شكوى بعض المواطنين بقرية شنرا من ضعف وانقطاع المياه، بإحدى المناطق بالقرية، حيث تتم أعمال صيانة ورفع كفاءة محطة مياه الشرب وتركيب ماتور سحب بقوة 100 حصان لإزالة أسباب الشكوى، فيما واصلت الوحدة حملاتها اليومية بقطاع النظافة، والتي أسفرت عن رفع أكثر من 110 أطنان من المخلفات الصلبة والأتربة والقمامة وجمع المخلفات المنزلية بدائرة المركز.

ضبط سيارة محملة بعدد 48 جوال دقيق

فيما جرى التحفظ على سيارة محملة بعدد 48 جوال دقيق بلدي مدعم والمخصص ضمن حصص المخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء، و246 زجاجة خل منتهي الصلاحية، وتحرير محاضر لمخالفات تموينية، وذلك خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين الفشن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المعرض السنوي لتوفير الزي المدرسي وتوزيعه "بالمجان"على 10 آلاف من أبناء الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023 ، والذي تنظمه مؤسسة نهضة بني سويف للعام الخامس عشر على التوالي، في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتحت مظلة وأهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

بني سويف الفشن دقيق زيوت محافظ بني سويف

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