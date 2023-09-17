محافظ بني سويف يشكر الجهاز التنفيذي على جهوده خلال زيارة الرئيس السيسي

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا ظهر اليوم، مع الجهاز التنفيذي بكامل أعضاء وتشكيله.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، اللواء حازم عزت، السكرتير العام، الدكتور محمد جبر، معاون المحافظ منسق عام مبادرة "حياة كريمة" ببني سويف، وذلك لتقديم الشكر على جهودهم الكبيرة ومشاركتهم المتميزة في نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، والتي شهدت افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في العديد من القطاعات والمرافق الخدمية على أرض بني سويف.

وحرص محافظ بني سويف، على توجيه الشكر لكل الحاضرين من أعضاء الجهاز التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات ورؤساء شركات المرافق، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في الإعداد والتجهيز للزيارة المهمة التي حظيت بها بني سويف.

وأكد أن ما بذله أعضاء الجهاز التنفيذي يُعد غير مسبوق، وتحملوا وتحاملوا على أنفسهم وواصلوا العمل ليلاً نهارًا، حتى كلل المولى عز وجل، جهودنا بنجاح الزيارة التي تتعتبر زيارة استثنائية ومتفردة عن باقي المحافظات.

محافظ بني سويف: زيارة الرئيس السيسي مميزة

وأشار المحافظ، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لبني سويف، وإن كانت ليست الأولى للمحافظة، فهي مختلفة ومتميزة عن سابقتها، خاصة وأنها الزيارة التي شهدت حشدًا جماهيريًا وترحيبًا شعبيًا من كل أطياف وفئات المجتمع، إذ حرص الرئيس السيسي، خلال هذه الزيارة على تناول الغذاء مع أبناء المحافظة.

وتابع المحافظ: "أهم ما امتازت به زيارة الرئيس السيسي، لبني سويف، أنها زيارة من نوعية خاصة، تجسدَّت خلالها بساطة وتواضع الرئيس وحرصه على الالتقاء بالمواطنين بمختلف فئاتهم، وذلك ما لمسناه خلال زيارته لإحدى الأسر، واحتضانه لطفلة كانت من بين جموع المستقبلين وحديثه معها بشكل أبوي والاستفسار عن أحوالها وحرصه على الاستجابة للمواطنين لالتقاط صور تذكارية معه وسعادته بالرد على المواطنين وخاصة الشباب الذين عبروا عن جم سعادتهم وسرورهم باللقاء وحديثه معهم".

وجدد محافظ بني سويف، شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإطلاقه مبادرة "حياة كريمة"، لا سيما وأن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة تقدم حلولًا جذرية لمشكلات مزمنة متراكمة عانت منها القرى خلال عهود وفترات سابقة، حيث يتم تنفيذ مشروعات للبنية التحتية في قطاعات ومرافق خدمية عديدة، مستعرضًا المشروعات والإنجازات التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية من بنية تحتية ومشروعات في شتى القطاعات وحسنت من مستوى ونوعية الخدمات، بجانب الاستثمار في العنصر البشري، منوها بانخفاض معدل البطالة، مقارنة بعام 2019/2020، بجانب النجاح في خفض معدل الأمية خلال آخر 3 سنوات إلى 21.5% بدلاً من 46%، وكانت بني سويف في مقدمة المحافظات المصرية الأعلى في معدل محو الأمية.