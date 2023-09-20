الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية تخمد حريق شقة سكنية فى منطقة المنيب

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة المنيب.

 

إخماد حريق شقة سكنية فى منطقة المنيب

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المنيب، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

جرى السيطرة عليه، وجار سماع أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

 

إحالة متهم بسرقة الهواتف المحمولة للمحاكمة


أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عامل رخام للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وبيعها فى الموسكى.
كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل رخام، وبحوزته هاتفين محمول "مجهولين المصدر" حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى.
بمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وأمرت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى تحريات المباحث بتهمة السرقة.

 

حبس ديلر يروج أقراص مخدرات بالمرج
 

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية.
وكانت تمكنت مباحث القاهرة من القبض على تاجر مخدرات بحيازته كمية من الأقراص المخدرة بمنطقة المرج.

ونجحت قوة أمنية في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته عدد الف قرص مخدر لعقاقير "مختلفة الأنواع"، مبلغ مالى، هاتف محمول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

منطقة المنيب شقة سكنية قوات الحماية المدنية ملابسات الواقعة نيابة الموسكي

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