الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا لتنس الطاولة البارالمبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يُعقَد اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني للبطولة الإفريقية لتنس الطاولة البارالمبية، والتي تُقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، في الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وأكدت 8 دول إفريقية مشاركتها في البطولة القارية وهي: الجزائر، نيجيريا، تونس، الكاميرون، كينيا، موريشيوس، وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، بمشاركة 120 لاعبًا ولاعبة حتى الآن.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لتنس الطاولة قائمة اللاعبين التي تستعد لخوض منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.

قائمة منتخب مصر

ويخوض منتخب مصر البطولة بقائمة تضم كلًا من: إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبدالسلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، حسام حسني، عبدالرحمن عبدالوهاب.

فيما جاءت قائمة السيدات كالتالي: علا محمود، فاطمة محرم، فوزية غمري، لمياء محمد شحاتة، منى الشبراوي، فايزة محمود، سماح عبدالعزيز، هاجر الدسوقي، هناء أحمد إبراهيم، أنعام محمد رضوان.

ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات فردي الرجال وفردي السيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط.

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