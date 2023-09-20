الجمعة.. عرض الجزء الأول من "هيكل.. سيرة الأستاذ" على "الوثائقية"

تعرض قناة الوثائقية بعد غد الجمعة، في تمام العاشرة مساءً، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي هيكل.. سيرة الأستاذ، بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة الوثائقية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البرومو الدعائي للفيلم مصحوبا بتعليق "في مئوية ميلاده، نسرد لكم حكاية أهم صحفي عربي في القرن العشرين..

انتظروا الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، يوم الجمعة المقبل، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية".

ويستعرض البرومو لقطات من اللقاءات التي تم تسجيلها مع أشهر الكتاب والصحفيين الذين عاصروا الاستاذ محمد حسنين هيكل، ويقدم الفيلم شهادات حية عن رحلة هيكل في بلاط صاحبة الجلالة، وعدد من الأسرار التي تذاع للمرة الأولى على الشاشة عن حياة الاستاذ.

تفاصيل الجزء الأول من فيلم هيكل.. سيرة الأستاذ

و يوثق الجزء الأول من الفيلم الذي تنتجه "الوثائقية"بشكل حصري الخطوات الأولى لهيكل فوق بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية "الأستاذ".

سيرة الأستاذ

الفيلم الذي أُجريت مقابلاته بين القاهرة و عدد من العواصم العربية والأوروبية، يستضيف عددًا من الوجوه البارزة في دنيا الصحافة و السياسة والفكر، منهم البريطاني "أندرو نايت"، أحد أشهر صانعي الصحافة في العالم، والجزائري "الأخضر الإبراهيمي"، المبعوث الأممي و وزير خارجية الجزائر الأسبق، و المصري "مصطفى الفقي"، الكاتب و الدبلوماسي السابق، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين و الكتاب المصريين.

كذلك يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة "هدايت تيمور"، زوجة الكاتب الراحل، و شقيقته السيدة" مها هيكل"، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة

https://fb.watch/naid7h2Caf/?mibextid=Nif5oz