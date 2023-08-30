الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالتزامن مع المئوية.. "الوثائقية" تعرض "هيكل.. سيرة الأستاذ" في سبتمبر

هيكل.. سيرة الأستاذ
"هيكل.. سيرة الأستاذ"

أعلنت قناة "الوثائقية"، عن عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع مئوية ميلاد الصحفي والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

سيرة الأستاذ

يوثق الجزء الأول من الفيلم الذي تنتجه "الوثائقية"، الخطوات الأولى لهيكل فوق بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية "الأستاذ".

 

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أبرزها "حياة كريمة".. خريطة أفلام القناة الوثائقية الليلة

الفيلم الذي أُجريت مقابلاته بين القاهرة وعدد من العواصم العربية والأوروبية، يستضيف عددًا من الوجوه البارزة في دنيا الصحافة والسياسة والفكر، منهم البريطاني "أندرو نايت"، أحد أشهر صانعي الصحافة في العالم، والجزائري "الأخضر الإبراهيمي"، المبعوث الأممي ووزير خارجية الجزائر الأسبق، والمصري "مصطفى الفقي"، الكاتب والدبلوماسي السابق، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين.

كذلك يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة "هدايت تيمور"، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته السيدة" مها هيكل"، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة.

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