الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل لقاء مسئولي مؤسسة "حياة كريمة" مع رئيس جامعة مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى العقيد أحمد نجم مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمطروح، يرافقة الدكتور عبدالجليل خيرت، منسق عام المحافظة وإسلام الحميلى منسق قطاع الإسكندرية زيارة لجامعة مطروح وذلك لبحث سبل التعاون بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة.  

_ الاطلاع على أنشطة ومنشآت جامعة مطروح

 

وخلال الزيارة تم الاطلاع على أنشطة ومنشآت جامعة مطروح وكلياتها المختلفة حيث أكد رئيس الجامعة 
على مشاركة الطلاب فى جميع مبادرات مؤسسة حياة كريمة للوصول إلى كافة المستهدفين فى القرى والتجمعات الصحراوية.

_ بناء الجمهورية الجديدة 


وأكد مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمطروح، أن الشباب هم مستقبل الوطن والنواة لبناء الجمهورية الجديدة مطالبا بترشيح طلاب جامعة مطروح المتميزين للالتحاق بتدريب فاليو بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث إن ذلك البرنامج يهدف إلى رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

 

_ تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2020


وأشار منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمطروح، إلى أهداف المؤسسة والمبادرات الإنسانية التي يتم تقديمها إلى الفئات الأكثر احتياجا والمستحقين للدعم في أماكنهم فضلا عن الوصول لأقصى القرى والتجمعات الصحراوية، مؤكدا أهمية مشاركة طلاب جامعة مطروح في تلك المبادرات وأهمية العمل التطوعي والخدمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مطروح رئيس جامعة مطروح مؤسسة حياة كريمة منشآت جامعة مطروح تحقيق أهداف التنمية المستدامة برنامج فاليو مسئولى مؤسسة حياة كريمة

مواد متعلقة

رئيس أزهر مطروح يستقبل وفد "حياة كريمة" لبحث سبل التعاون

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

اليوم.. مؤتمر صحفى لـ"الوطنية للانتخابات" للكشف عن استعدادات انتخابات الرئاسة

عودة الرئيس السيسي من الإمارات والشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف

رجال الأعمال المصريون بالكويت: مصر قامت بمجهود كبير جدًا فى تحسين مناخ الاستثمار

أخبار فاتتك|محمد يوسف يوجه نصيحة لمدرب الأهلى وحكم نهائى للشرنوبى ضد سارة الطباخ

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ساحة حرب

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين