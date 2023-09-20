تفاصيل لقاء مسئولي مؤسسة "حياة كريمة" مع رئيس جامعة مطروح

أجرى العقيد أحمد نجم مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمطروح، يرافقة الدكتور عبدالجليل خيرت، منسق عام المحافظة وإسلام الحميلى منسق قطاع الإسكندرية زيارة لجامعة مطروح وذلك لبحث سبل التعاون بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة.

_ الاطلاع على أنشطة ومنشآت جامعة مطروح

وخلال الزيارة تم الاطلاع على أنشطة ومنشآت جامعة مطروح وكلياتها المختلفة حيث أكد رئيس الجامعة

على مشاركة الطلاب فى جميع مبادرات مؤسسة حياة كريمة للوصول إلى كافة المستهدفين فى القرى والتجمعات الصحراوية.

_ بناء الجمهورية الجديدة



وأكد مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمطروح، أن الشباب هم مستقبل الوطن والنواة لبناء الجمهورية الجديدة مطالبا بترشيح طلاب جامعة مطروح المتميزين للالتحاق بتدريب فاليو بالأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث إن ذلك البرنامج يهدف إلى رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

_ تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2020



وأشار منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمطروح، إلى أهداف المؤسسة والمبادرات الإنسانية التي يتم تقديمها إلى الفئات الأكثر احتياجا والمستحقين للدعم في أماكنهم فضلا عن الوصول لأقصى القرى والتجمعات الصحراوية، مؤكدا أهمية مشاركة طلاب جامعة مطروح في تلك المبادرات وأهمية العمل التطوعي والخدمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.