البرهان إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي البرهان، خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، الموافق 22 سبتمبر.

كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة.

لقاءات البرهان

ويلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش الدورة 78 عددا من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقراراً.

وعلى مدى أسبوع يلقي نحو 150 رئيس دولة وحكومة من كافة انحاء العالم خطاباتهم في هذا الاجتماع السنوي، الذي تتجه إليه أنظار العالم.

البرهان

البرهان