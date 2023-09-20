المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية: أمريكا حريصة على قيام مجلس الأمن بمهامه على أكمل وجه

أوضح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، أهمية دعوة الرئيس جو بايدن لتوسيع مجلس الأمن في هذا التوقيت، قائلا: "اننا سمعنا خطاب قوي جدا من الرئيس بايدن اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسمعنا منه بعض الأولويات الأمريكية الأساسية؛ منها التركيز على الشراكات والحلفاء والتحالفات، والتركيز على المباديء الأساسية، وأخيرا التركيز على الإصلاح".

وأضاف وربيرج خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أمريكا حريصة على قيام مجلس الأمن بمهامه على أكمل وجه.

العلاقات الأمريكية الصينية

وتابع المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لدينا اتصالات مع الصين رغم الاختلاف في وجهات النظر بخصوص قضايا عدة".