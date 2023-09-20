النائب أيمن محسب: الحوار الوطنى نموذج جديد للديمقراطية الحقيقية

قال النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أفضل ما حدث خلال السنوات الأخيرة بجمهورية مصر العربية في عمرها السياسي بأكمله، هو الحوار الوطني.

وأضاف النائب أيمن محسب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يكن أحد يتوقع أن المعارضة من الممكن أن تجلس على طاولة واحدة وتتحدث بهذه الطريقة والأريحية في يوم من الأيام، وأن كل واحد يستطيع أن يدلو بدلوه، لافتاً إلى أن الشفافية المطلقة وعدم وجود خطوط حمراء بأي شكل من الأشكال هي أبرز ما يتسم به الحوار الوطني، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو مصر.

نموذج جديد للديمقراطية

وأوضح النائب أيمن محسب، أن الحوار الوطني بنى الجسور وقواها بين جميع أطياف المجتمع المصري، لافتًا إلى أن الحوار الوطني يعتبر نموذج جديد للديمقراطية الحقيقية.