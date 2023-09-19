ضياء رشوان يوضح الفرق بين الجلسات العامة والمتخصصة من الحوار الوطنى

قال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يشتمل على جلسات عامة ومتخصصة، لافتا إلى أن الجلسات العامة تكون بحضور عدد 40 شخصا على الأقل في الجلسة ويصلون إلى 60، وكل شخص يتحدّث ويعرض وجهة نظره فيما هو مطروح من موضوعات.

الجلسات المتخصصة

وأضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن الجلسة المتخصصة هي عبارة عن تجميع لما حدث في الجلسة العامة من الحوار الوطني، في اتجاهات محددة، والحاضرين يكونوا في حدود 15 شخصا يمثلون حكومة أو موالاة ومعارضة وخبراء، يجلسون مع بعضهم من أجل مناقشة ما تم الخلاص إليه في الجلسة العامة.