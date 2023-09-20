الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عز الدين السيد لـ"الشاهد": الجنود كانوا ينفذون"قفص القرود" للحماية من قنابل العدو

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمهندس عز الدين السيد

قال المهندس عز الدين السيد، أحد المهندسين المشاركين بحرب 6 أكتوبر، إنه كان على وشك الموت في إحدى المهام التي كلف بها، مشيرًا إلى أنه كانت توجد فرقة إصلاح ونجدة للمعدات الثقيلة في 1968.

وأضاف "سيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم كانوا يعملون في ظروف صعبة لأن الطيران الإسرائيلي "رايح جاي"، على بحر البقر ويلقي قنابل على الجنود.

وتابع، أنه تلقى تعليمات يأن بلدوزر في الكتيبة 38 يحتاج للصيانة، وذهب بسيارة صيانة متكاملة بها كل المعدات وبهاد طقم إصلاح من 9 أفراد، وإذا لم تستطع الفرقة صيانة المعدة يتم سحبها للورشة، مؤكدًا أنه فور وصوله قائد الكتيبة قال له إن طيران العدو "رايح جاي علينا" ولهذا كانت الكتيبة كل فترة تغير موقعها.

وأشار إلى أن سلاح البلدوزر، كان يحفر الأرض ويقوم عمل خندق أو حفرة برميلية لو حدث دانة أو انفجار ينزل الجنود للحفرة، موضحًا أنهم كانوا يقومون بعمل "قفص القرود"،  ويقوم البلدزر بحفر 2 متر في باطن الأرض بعرض 12 مترا، والعسكائر كانوا يأتون بشكائر الرمل ويضعونه ساترًا وبعدها يتم عمل قفص حديدي طوله 2 متر ويتم إسناده على الشكائر وتغطيته "بالخيش المقطرم"، ويتم ردمها بالرمل وكان يترك مصدر للتهوية وكان الجنود يباتون فيه.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟         

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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