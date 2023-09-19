طلعت عبدالقوى: المشاركة فى الحياة العامة واجب وطنى والإدلاء بالصوت فى الانتخابات حق دستورى

قال النائب طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الجميع أقسم على الدستور ووافق عليه بنسبة 98%، لافتًا إلى أن المادة 87 من المواد القليلة التي تجمع بين الحق والواجب، وتقول إن المشاركة فى الحياة العامة واجب وطنى والإدلاء بالصوت فى الانتخابات أو الاستفتاءات حق دستورى، لذلك هناك حق لا بد أن أوفيه وواجب لا بد أن ألبيه، ومن هنا تأتى المسئولية على المواطنين.

وأضاف عبدالقوى، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على الحياة، اليوم الثلاثاء، أن تجربة الحوار الوطنى أعطت فرصة للجميع يتحدث ويقول رأيه بمنتهى الديمقراطية، معقبًا: "آن الأوان للمواطن المصرى أن يعرف أن صوته له قيمة ويحدد مصير أكبر شخصية سياسية فى الدولة، وأكبر رأس فى الجهاز التنفيذى وهو رئيس الجمهورية".

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أنه يجب أن يطمئن الجميع أن العملية الانتخابية تمر بنزاهة كاملة، ولا أحد سيتدخل فى صوتك، وهناك إشراف قضائى، ومن هنا يأتى دور المواطنين أن يخرج ليدلى بصوته.

الحوار الوطنى ناقش قضايا كان يقال عليها أنها قضايا شائكة

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى ناقش قضايا كان يقال عليها أنها قضايا شائكة لا أحد يقترب منها، ولكن تأكيد الرئيس السيسى التزامه بكل التوصيات التى تخرج فكان منها الحبس الاحتياطى والتضخم وغلاء الأسعار.