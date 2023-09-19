الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب السادات: بيان الحوار الوطنى أوضح أننا بمرحلة ومناخ ديمقراطى يجب المشاركه به

الدكتور عفت السادات
الدكتور عفت السادات

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الحوار الوطني طرح مسافة للنقاش والتطوير والبيان اليوم أوضح أننا في مرحلة ومناخ ديمقراطي لا بد أن يشارك فيه الجميع وأن يكون على قدر المسئولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبرفضائية dmc، أن اختيارنا ودعمنا للرئيس ليس من فراغ فخلال 10 سنوات رأينا جهد وانجازات لرفعة الوطن، مؤكدًا أنه لا بد أن يكتمل مشروع مصر ومقتنعين أن القادم أفضل ورسالة الأمل التي أعطاها الرئيس السيسي تؤكد ذلك سواء في المراحل الاقتصادية أو في مساحة الرأي.

حجم المشروعات التي نفذت بفترة قياسية لا يغيب عن الناس

وتابع، أن شعب مصر واع جدًا والاستقرار والأمن الذي نعيشه وحجم المشروعات التي تنفذ في أزمنة قياسية ليس غائبًا عن الناس، وما نعيشه اليوم نتيجة للضغوط العالمية والتي خلقت عدم الراحلة لأننا لم نعتد أن نكون تحت الضغط ولكن عندما يشرح لنا ونفهم تجد المصريين كلهم على قلب رجل واحد، مشيرًا أن هذه المرحلة الناس البسطاء مؤمنين أن المرحلة القادمة هي الأفضل.

حزب السادات الحوار الوطنى مرحلة ومناخ ديمقراطي يشارك دعمنا للرئيس مشروع مصر المراحل الاقتصادية

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