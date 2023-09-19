الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الاتحاد: مبادئ الحوار الوطني وضعت ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها

رضا صقر
رضا صقر

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مبادئ الحوار الوطني للانتخابات الرئاسية، مهمة جدًا وتدعم المسار الديمقراطي تمهيًدا لانتخابات تعددية نطالب بها وتحدثت عن الانتخابات الرئاسية ووضعت ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها والحيادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبرفضائية dmc، أن المبادئ المعلنة تتفق مع المطالب السياسية للأحزاب وهي انعكاس للحالة السياسية للقوى السياسية داخل الحوار الوطني، والوثيقة شاملة وبها مسئوليات وحقوق على الجميع وستبني ثقة بين أطراف العمل السياسي، مؤكدًا أنها تخاطب الشعب المصري بكل فئاته وكل التوجهات السياسية ولابد أن يلتزم بها الجميع.

الوثيقة تدفع المواطن للمشاركة بقوة في العملية الانتخابية

وتابع، أن الوثقية شددت على التحرك والعمل الفوري لاختيار من يمثلنا من خلال انتخابات نزيهة، لأن عملية بناء الثقة تأتي من كيفية إدارة العلمية الانتخابية بشكل يضمن الحقوق الدستورية، كما تدفع المواطن للمشاركة بقوة في العملية الانتخابية طالما ضمن أن هناك شفافية ونزيهة ورقابة قضائية، مؤكدًا أنه يوجد استحقاقات دستورية كثيرة خلال الفترة المقبلة من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية. 

حزب الاتحاد مبادئ الحوار الوطني وضعت ضمانات حقيقية نزاهة الانتخابات شفافيتها تدعم المسار الديمقراطي تدفع المواطن للمشاركة

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