أردوغان: العلاقات مع مصر تنمو وتتطور بفضل العلاقات والمصالح المشتركة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده عازمة على تطوير العلاقات الدبلوماسية مع مصر، واتباع الدبلوماسية وبناء علاقات جديدة.

وذكر الرئيس التركي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين مصر وتركيا تعرضت لبعض القلق في بعض الوقت، لكنها الآن تنمو وتتطور بفضل العلاقات والمصالح المشتركة.

العلاقات التركية المصرية في الآونة الأخيرة

وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية واردة خلال الفترة الماضية، أن استئناف العلاقات على مستوى السفراء بين القاهرة وأنقرة ليس سوى جزء من الموقف الدبلوماسي الجديد .

وسابقاً، كانت قد رشحت القاهرة عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، وفي الوقت نفسه، أُعلن في أنقرة عن ترشيح صالح موتلو سين سفيراً جديداً لتركيا لدى مصر.

وفي حينها قالت المصادر إن هذا الإعلان يسمح لكلا المعينين الجدد بالعمل على الاستعدادات لعقد قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المرجح أن تعقد القمة في غضون أسابيع، على الأرجح في أنقرة، وستليها زيارة أردوغان لمصر. إن إعادة إطلاق العلاقات على هذا المستوى السياسي الرفيع ستسمح للمسؤولين في كلا البلدين بالعمل على مجموعة من خطط التعاون الاقتصادي.

ويعمل الحمامي وموطلو سين قائمين بالأعمال في أنقرة والقاهرة خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتواصل خلالها المشاورات الدبلوماسية والأمنية بين مصر وتركيا. وقلص التمثيل الدبلوماسي بين البلدين المتوسطيين قبل 10 سنوات .

ومنذ عام 2013، ولعدة سنوات متتالية، اشتركت مصر وتركيا في أجندات سياسية متضاربة وكان لهما حلفاء سياسيون متعارضان، يقول المصدر: "لقد تغير هذا الآن وأصبح البلدان مهتمين بالتعاون الاقتصادي".

وبحسب مصدر تركي، فإن التوتر في العلاقات مع مصر "لم يكن يحظى بشعبية كبيرة لدى المؤسسة الدبلوماسية التركية - على الرغم من أنه كان يحظى بشعبية كبيرة لدى حزب أردوغان السياسي".

وعندما قرر أردوغان أن ذلك في مصلحته، أقنع ناخبيه السياسيين بالسماح بالاستجابة للمطالب المصرية الرئيسية، بما في ذلك تعليق القنوات التلفزيونية الفضائية المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين ومقرها اسطنبول، مقابل إيجاد "بعض التسوية للقادة المستضافين و" أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دون تعريض سلامة أي منهم للخطر.

ويقول المصدر التركي: "لقد قبلت القاهرة ذلك لأنها أرادت أيضًا طي الصفحة".

وبحسب المصدر التركي، فإن البحر الأبيض المتوسط أساسي لإعادة إطلاق العلاقات المصرية التركية، حيث يهتم كلا البلدين، وخاصة تركيا، بمتابعة معاهدة ثنائية لترسيم الحدود البحرية للسماح لهما بالاستثمار في المزيد من التنقيب عن الغاز.

منذ الإعلان عن محادثات رفيعة المستوى بين تركيا ومصر في مايو 2021، أصبح ترسيم الحدود البحرية على طاولة المحادثات الفنية. ومع ذلك، لم يكن الأمر مدرجًا على جدول أعمال اللقاء القصير عندما التقى السيسي وأردوغان في الدوحة في نوفمبر من العام الماضي.