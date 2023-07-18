متحدث "الخارجية": هناك اهتمام بفتح التعاون الاقتصادى بين مصر وتركيا

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن أولويات الخارجية المصرية تغيرت بعد عام 2014، كما أن السياسة الخارجية المصرية متوازنة في العلاقات مع الدول، حيث تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الصين والهند وتعزيز التقارب مع أفريقيا، وتقف أمام محاولات تسييس المنظمات الإقليمية أو الفنية، لافتا إلى أن مصر دعت إلى عدم تسييس هذه المنظمات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن هناك اهتماما بفتح التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية راسخ للغاية ومؤمن بعدالة القضية وضرورة حماية واسترداد الحقوق الفلسطينية.