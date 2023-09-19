وفاة مواطن سقط به الأسانسير من الطابق السابع فى دار السلام

انتقل فريق من نيابة دار السلام جنوب القاهرة، إلى موقع حادث مصرع مواطن سقط به أسانسير في أحد العقارات بدائرة القسم، وقام فريق النيابة بمعاينة مكان الحادث، وسؤال شهود العيان وفحص الأسانسير.

كانت قد تلقى مدير أمن القاهرة، إخطارًا اليوم من غرفة عمليات نجدة القاهرة، يفيد ببلاغ من الأهالى بوجود متوفى داخل عقار سقط به أسانسير في دار السلام.

وفور تلقي البلاغ انتقل رجال أمن قسم شرطة دار السلام لمكان الحادث، وتبين من التحريات والفحص الأولي، أنه أثناء تواجده داخل المصعد فى الطابق السابع انقطع الواير الخاص به مما تسبب في سقوط الأسانسير الذي تواجد به المجني عليه مما أسفر عن مصرعه في الحال.

فيما يقوم رجال المباحث بتكثيف تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة تواصل النيابة العامة التحقيق.

إصابة 5 عمال في مول بالتجمع

أنقذ القدر 5 مواطنين من الموت المحقق، عقب نشوب حريق داخل مول تحت الإنشاء في منطقة التجمع، وتوجه رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الخمسة إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة

وحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار سؤال المصابين وشهود العيان في الحادث.

بلاغ لأجهزة الأمن

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حريق ووجود مصابين داخل مول تجارى تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.

معاينة مكان الحادث

وتنفيذًا لتوجيهات مدير الأمن انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية والفحص أنه أثناء قيام مجموعة من العمال بأعمال إنشائية داخل المول المذكور اشتعلت النيران داخل المكان وقد تسبب ذلك في إصابة 5 أشخاص.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.