الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة قتل مُسنة على يد نجلها بـ"دار السلام"

جثة
جثة

«قتل سيدة على يد ابنها في الشارع» منشور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قاد الأجهزة الأمنية للعثور على جثة سيدة في عزبة خير الله في  منطقة دار السلام.

باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية لكشف ملابساتها، ولكن تبين أن المنشور غير صحيح، خاصة أنه تم العثور على الجثة داخل مسكنها، وبدأت النيابة التحقيق.

مناظرة نيابة دار السلام

وكشفت مناظرة نيابة دار السلام الجزئية عن أن الجثة لسيدة في عقدها الثامن، متوفاة داخل مسكنها، ولا توجد آثار تعدٍ أو ضرب عليها، أو بعثرة أو تكسير في محتويات المنزل، ولا في المداخل أو المخارج.

أقوال نجل المتوفاة

واستمعت النيابة إلى أقوال نجل المتوفاة، والذي أكد عدم ارتكابه الواقعة، وأن والدته متوفاة بطريقة طبيعية، خاصة أنها من مصابي أمراض الشيخوخة والأمراض المزمنة من السكر والضغط منذ سنوات وتتلقى يوميًا علاجا، قائلًا: «هاقتل أمي ليه».

كما أكد أنه علم بوفاة والدته من فيسبوك فتوجه لها، واعترف بتعاطيه المواد المخدرة، فتم التحفظ عليه، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

قرارات النيابة العامة

وقررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية تشريح جثة المتوفاة، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء جيران المتوفاة لسماع أقوالهم في الحادث.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن قيام شاب بشارع الصيانة، بدائرة قسم شرطة دار السلام، بقتل والدته البالغة من العمر 80 عاما، ليتبين عدم صحة الواقعة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق بعد التحقيق، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

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