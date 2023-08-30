"ضربوه بالنار".. شهود العيان يروون كواليس مقتل حارس قطعة أرض بدار السلام

تواصل نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة إطلاق النار على شخص من قبل 5 آخرين بسبب خلاف حول حراسة قطعة أرض.

تفاصيل مناظرة جثة حارس قطعة أرض في دار السلام

وكشفت مناظرة النيابة لجثة القتيل أنه في العقد الرابع من العمر مصاب بطلق ناري في الصدر مما أسفر عن حدوث نزيف دموي وتهتك في الصدر وأدى لتوقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل وموته في الحال.

أقوال الشهود

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا أن المتهمين والمتوفي يعملون معًا في حراسة قطعة أرض بدار السلام ويوم الواقعة تفاجأوا بمشاجرة بينهما لجأوا فيها إلى استخدام السلاح وأطلقوا عليه النار.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة دار السلام

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة مسن مقتول بطلق نارى.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض، وتم نقل الجثة للمشرحة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهاـ العرض على النيابة للتحقيق.



تفاصيل بلاغ قسم شرطة دار السلام

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة مسن مقتول بطلق نارى.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض، وتم نقل الجثة للمشرحة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهاـ العرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.