"دفاع عن النفس".. حبس 5 متهمين بقتل زميلهم في دار السلام

«مش قاصدين نقتله هو كان هيضرب علينا نار فكنا بندافع عن نفسنا».. واقعة مأساوية شهدتها منطقة دار السلام عندما دار خلاف بين 6 أصدقاء بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض مما أسفر عن سقوط أحدهما بطلق ناري.

قرارات النيابة العامة

وعلى آثر ذلك قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس 5 متهمين في اتهامهم بقتل زميلهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما قررت النيابة مصادرة سلاح الجريمة، وإرساله للمعمل الجنائي؛ لإعداد تقرير حوله ونوعه وعدد الطلقات التي صدرت منه، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة؛ لكشف ملابسات الحادث، واستدعاء شهود العيان في الحادث لسماع أقوالهم.

تحقيقات النيابة في قتل حارس بسبب خلاف على قطعة أرض بدار السلام

البداية كانت بنشوب مشادة كلامية بين المتهمين والضحية بسبب خلاف بينهم نشب خلال حراسة قطعة أرض خاصة بأحد الأشخاص مقابل راتب شهري أسفرت عن رفع أحدهما السلاح وإطلاق أعيرة نارية منه تجاه الضحية مما آسفر عن سقوطه جثة هامدة على الأرض.

وتين أن المتهمين في اعترافاتهم أكدوا أن المتوفي هو من حمل سلاحه أولاً وكان سيطلق عليهم الرصاص وأنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم.



تفاصيل بلاغ قسم شرطة دار السلام

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة مسن مقتول بطلق نارى.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض، وتم نقل الجثة للمشرحة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهاـ العرض على النيابة للتحقيق.