الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طلق ناري في الرأس.. ننشر صور شاب قتل على يد عاطل بكرداسة

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة كرداسة واقعة مأساوية صعبة حيث قام عاطل بقتل بائع خضراوات بطلق ناري في الرأس بعد نشوب مشاجرة بينهما.

حصلت “ الدستور” على صور المجني عليه ويدعى "عمرو جميل"، والذي قتل بطلق ناري في الرأس على يد عاطل في منطقة كرداسة.

نصف دستة أشرار.. الخلافات المالية تكتب نهاية شاب فى كرداسة

مشكلة صغيرة انتهت بجثة.. شقيق "عبد الرحمن" قتيل كرداسة يروي التفاصيل

 

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقى قسم شرطة كرداسة بلاغ من أحدالأهالي ، يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس، و بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وبائع خضراوات ، نتيجة اعتراض الضحية لوقوف المتهم وبيع المواد المخدرة، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها العاطل النار على البائع، مما أسفر عن مقتله.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ  كافة الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

اعترافات المتهم 

وأمام النيابة العامة بالجيزة قال المتهم إنه ارتكب الواقعة دون قصد منه لقتل الضحية ولكن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب اعتراض الضحية وقوفه لبيع المواد المخدرة وتطور الأمر لمشاجرة استخدم فيها فرد خرطوش وأطلق عليه النيران فسقط قتيلًا على الأرض وعندما حاول الأهالي نقله للمستشفى لإسعافه تبين انه توفى في الحال.

وعلى أثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة وبيان طريقة القتل وظروف الوفاة وفقًا لتصور النيابة وأقوال المتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

كما قررت مصادرة سلاح الجريمة وإرساله للمعمل الجنائي؛ لإعداد تقرير حول نوعه والطلقات الصادرة منه ومطابقتها بسبب إصابة المتوفي، واستدعاء شهود العيان وأسرة الضحية لسماع أقوالهم في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث في مسرح الجريمة.

المجني عليه
المجني عليه
منطقة كرداسة بائع خضراوات طلق ناري مشاجرة عاطل

مواد متعلقة

جريمة قتل داخل كازينو .. 3 أشقاء ينهون حياة شاب بجمصة

"قالب طوب وإبرة حديدية".. القصة الكاملة لقاتل عشيق والدته فى أوسيم

إحالة أوراق بائع للمفتي قتل عاملا لسرقته في المرج

الأكثر قراءة

السيسى: الجهد المبذول فى توشكى وشرق العوينات يستهدف زراعة محصولى الذرة والقمح

غدا.. محاكمة المتهمين بتهمة سرقة أصحاب المعاشات

"الداخلية" تضبط شخصًا يضرب كلبًا بمنطقة الساحل فى القاهرة

"دمر حياتنا وأمى فضلته عليا".. ماذا قال المتهم بقتل عشيق والدته فى أوسيم؟

رسميا.. وزير الرياضة يكلف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي للزمالك

صناعة الفوسفات فى مصر تعزز الاكتفاء الذاتى من الأسمدة وتدعم القطاع الزراعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلي في حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى