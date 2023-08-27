طلق ناري في الرأس.. ننشر صور شاب قتل على يد عاطل بكرداسة

شهدت منطقة كرداسة واقعة مأساوية صعبة حيث قام عاطل بقتل بائع خضراوات بطلق ناري في الرأس بعد نشوب مشاجرة بينهما.

حصلت “ الدستور” على صور المجني عليه ويدعى "عمرو جميل"، والذي قتل بطلق ناري في الرأس على يد عاطل في منطقة كرداسة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقى قسم شرطة كرداسة بلاغ من أحدالأهالي ، يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس، و بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وبائع خضراوات ، نتيجة اعتراض الضحية لوقوف المتهم وبيع المواد المخدرة، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها العاطل النار على البائع، مما أسفر عن مقتله.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

اعترافات المتهم

وأمام النيابة العامة بالجيزة قال المتهم إنه ارتكب الواقعة دون قصد منه لقتل الضحية ولكن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب اعتراض الضحية وقوفه لبيع المواد المخدرة وتطور الأمر لمشاجرة استخدم فيها فرد خرطوش وأطلق عليه النيران فسقط قتيلًا على الأرض وعندما حاول الأهالي نقله للمستشفى لإسعافه تبين انه توفى في الحال.

وعلى أثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة وبيان طريقة القتل وظروف الوفاة وفقًا لتصور النيابة وأقوال المتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت مصادرة سلاح الجريمة وإرساله للمعمل الجنائي؛ لإعداد تقرير حول نوعه والطلقات الصادرة منه ومطابقتها بسبب إصابة المتوفي، واستدعاء شهود العيان وأسرة الضحية لسماع أقوالهم في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث في مسرح الجريمة.