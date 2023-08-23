الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عاتب زوجته فطعنته".. ماذا حدث داخل كمبوند شهير بمدينة بدر؟

طعن
طعن

كشفت التحريات فى واقعة قيام مديرة تسويق بـطعن زوجها بسكين  فى قلبه داخل كمبوند شهير بمدينة بدر بالقاهرة، أن السبب خلافات بينهما؛ بسبب قيام الزوجة بتحريض عدد من سكان الكمبوند ضد الإدارة.

صفع زوجته فانتابتها حالة هياج عصبى

وأضافت التحريات أن الزوج عاتب زوجته على ذلك فنشبت مشادة كلامية قام على إثرها الزوج بصفع زوجته وانتابتها حالة هياج عصبى، فقامت باستلال سكين وطعنته فى قلبه مما تسبب فى إصابته.

وتابعت التحريات أن الزوج المصاب اتفق مع زوجته على عدم الإفصاح عن المشاجرة؛ لإبعادها عن المساءلة القانونية وادعيا قيام مجهولين باقتحام الفيلا والتعدي عليه.

اصطحبت زوجها لأحد المستشفيات

وأشارت التحريات أن الزوجة قامت بإلقاء السكين المستخدم في الواقعة بالشارع، واصطحبت زوجها لأحد المستشفيات وتم إدخاله غرفة العناية المركزة لتلقى العلاج.

أقدمت مديرة تسويق على طعن زوجها بسكين أسفل القلب، داخل فيلاتهم بأحد الكمبوندات بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

أمن القاهرة يكشف تفاصيل الحادث

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول مهندس مصاب بطعنة أسفل القلب وحالته حرجة، وبسؤال الزوجة وتعمل مديرة تسويق بشركة شهيرة، ادعت قيام ملثمين باقتحام الفيلا وطعن زوجها.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قامت على إثرها المتهمة بطعن زوجها، وألقى القبض علي المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

عقوبة الشروع فى القتل بسلاح أبيض

عرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصرى، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

وكما نصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

القاهرة مدينة بدر مشاجرة المستشفيات مديرية امن القاهرة

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