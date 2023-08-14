لعب العيال ينتهي بجريمة قتل في الخانكة

شهد مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، مشاجرة انتهت بمقتل شخص على يد أحد جيرانه، بسبب الخلاف على لهو الأطفال أمام أحد المنازل.

وقد انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وسيطرت على الموقف، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وجار استكمال التحريات حول الحادث.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بلاغا يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين جيران بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وانتقل رجال المباحث لموقع الحادث، وتبين من التحريات، نشوب مشاجرة بين طرفين جيران مما أسفر عن مقتل وليد. ا.

وأضافت التحريات أن المجنى عليه لديه ثلاث أطفال أكبرهم عمره 6 سنوات، وأن الجناة هم ثلاثة أشخاص تعدوا عليه بشومه وسلاح أبيض أودى بحياته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.