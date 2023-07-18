مشكلة صغيرة انتهت بجثة.. شقيق "عبد الرحمن" قتيل كرداسة يروي التفاصيل

تعالت أصوات الأطفال داخل شارع ترعة العياط بكرداسة، أثناء اللهو واللعب سويًا، لكن تبدل المشهد بينهما رأسا على عقب بعد نشوب مشاجرة بين طفلين، ليبدأ أهاليهم بالتدخل ويتطور الأمر بينهم لمشاجرة بالأسلحة النارية.

كان في شغله وميعرفش حاجة عن المشكلة

داخل ورشة صغيرة بمنطقة كرداسة لصناعة الألوميتال، يقف "عبد الرحمن" لمباشرة عمله داخل الورشة والإتيان بمتطلبات أسرته بعد يوم شاق، لكنه تفاجأ بعد عودته من العمل بتجمع جيرانه أمام منزله وعندما رأوه انهالوا عليه بالضرب المبرح انتقامًا لذويهم، ومن ثم أخرج المتهم سلاح ناري "خرطوش" وأطلق عليه أعيرة نارية فأصيب في الصدر وسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام مرأى ومسمع من الجميع وفر المتهم هاربًا قبل الإمساك به، وفقًا لما ذكره شقيق المجني عليه في حديثها لـ "الدستور".

مشكلة صغيرة انتهت بجثة

لم يتوقع شقيق المجني عليه أن لهو الأطفال يصل إلى جريمة قتل بشعة وأن شقيقة يقتل أمام أعين أسرته، حيث إن شقيقه كان في عمله أثناء المشاجرة وعند عودته انهالوا عليه بالضرب قبل أن يتدخل ويحل الخلاف الذي نشب بينهما، وذكر أن المتهم دائمًا يمارس البلطجة على الأهالي في المنطقة، مطالبا رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما قتل شقيقه بدم بارد ولم يرحم نجله الصغير.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة كرداسة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد مقتل أحد الأشخاص في دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب لعب الأطفال، حيث أطلق أحدهم «عيارًا ناريًا» أسفر عن مقتل الشاب «عبدالرحمن».

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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