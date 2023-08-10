نصف دستة أشرار.. الخلافات المالية تكتب نهاية شاب فى كرداسة

نصف دستة أشرار والعامل الغلبان.. قصة حقيقية دارت أحداثها في منطقة كرداسة وكشفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بعد العثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره طافية بمصرف البيني بمنطقة كرداسة.

خلافات مالية بين المجني عليه وأحد الأشخاص كتبت النهاية حيث إن المجني عليه استولى من المتهم على 900 ألف جنيه بحجة دفعها لأشخاص وجهات معينة مقابل إنهاء عقد إيجار خاص بمحل في إمبابة، وتفاجأ المتهم بقيام المجني عليه بالنصب والاستيلاء على أمواله، فقرر اختطاف المجني عليه وتأديبه لإعادة المبلغ المالي.

5 متهمين جدد دخلوا الجريمة واجب منهم لصديقهم المنصوب عليه وشاركوا في خطف المجني عليه لتأديبه والحصول منه على المبلغ المالي، ولكن حصلت الصادمة التي أذهلت الجميع حيث فقد المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين تفاجأوا بوفاة المجني عليه، فقاموا بإلقاء جثته في المصرف لإبعاد أي شبهة جنائية تجاههم.

كان مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية على سطح المياه بمصرف اللبيني في العقد الرابع من العمر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل.

وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص بدافع الانتقام، حيث إن المجني عليه نصب على أحدهم في 900 ألف جنيه، دفعها لأشخاص وجهات مقابل إنهاء عقد إيجار خاص بمحل في إمبابة، وبعد أن تأكد المتهم أن المجني عليه نصب عليه، اتفاقا مع 5 من أصدقائه على خطفه وإنهاء حياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.