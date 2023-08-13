إصابة 6 فى سقوط أسانسير مستشفى خاص بالمنصورة

أصيب 6 أشخاص في حادث سقوط أسانسير بمستشفى خاص بالمنصورة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقسم أول المنصورة بسقوط أسانسير بمستشفى خاص بنطاق المركز، بشارع أحمد ماهر، بمدينة المنصورة.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث بقيادة المقدم عبدالحميد الشوري، رئيس مباحث أول المنصورة، وتبين سقوط أسانسير مستشفى خاص بشارع أحمد ماهر، وإصابة ٦ أشخاص، وهم: أ.خ، ٧٢ سنة، مقيم في أبودشيشة، مركز بلقاس، م.أ، ٦ سنوات، مقيم في أبودشيشة، مركز بلقاس، أ.ع، ٥١ سنة، عامل زراعي، مقيم في أبودشيشة، مركز بلقاس، س.م، ٢٢ سنة، ممرضة، مقيمة في أبوبدري، مركز بيلا، محافظة كفرالشيخ، ر.أ، ٤٠ سنة، ربة منزل، مقيمة في أبودشيشة ببلقاس، وم.أ، ٤٣ سنة، مقيمة في أبودشيشة ببلقاس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.