الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل سقط بين كابينة أسانسير وحائط ببولاق الدكرور

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي طفل مصرعه بعد انزلاق قدميه بين الأسانسير والحائط في بولاق الدكرور، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق يفيد فيه بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود طفل متوفى داخل المصعد بشارع الثلاثيني بدائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والرائد أيمن السكوري معاون مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أن طفلًا عمره 5 سنوات نجل حارس العقار انزلقت قدمه بين كابينة المصعد والحائط بين الطابقين الثامن والتاسع وتوفي في الحال، أمكن إخراجه بمعرفة الحماية المدنية، وكانت بصحبته شقيقته 15 سنة التي أفادت بأن شقيقها المتوفى انزلقت قدماه بين المصعد والحائط ولم تتمكن من إنقاذه.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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