عميد معهد الأورام الأسبق: نجاح المبادرات الصحية يتوقف على الإرادة السياسية

قال الدكتور حسين خالد، عميد المعهد القومي للأورام الأسبق، إن لدينا الكثير من المبادرات الصحية التي نفخر بها ومنها القضاء على فيروس "سي"، والاكتشاف المبكر للأورام، والقضاء على قوائم الانتظار وغيرها.

وأضاف خالد في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن نجاح المبادرات يعتمد على الجهد والمال والإرادة السياسية لتحقيق أفضل النتائج، وهو ما تحقق في مبادرة القضاء على فيروس "سي".

وتابع: "علاج مليون مواطن من فيروس سي في فترة وجيزة يحسن من صحة المواطن، كما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد".

وأشار خالد إلى أن جهود الدولة مستمرة في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مؤكدًا أن أهم شيء في هذه المبادرات وجود إرادة سياسية لمساعدة الأطباء في القيام بواجبهم، وتحسين صحة المواطن.

الاستمرار في رفع البنية التحتية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة

وتابع: مستمرون في تطوير البنية التحتية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي أو المستشفيات الأهلية.