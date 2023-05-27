السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الجهاز الهضمى: مصر أصبحت مثالًا عظيمًا للعالم فى المبادرات الصحية

قوائم الانتظار
قوائم الانتظار

كشف الدكتور محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، عن جهود الدولة في القضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف المنيسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي كانت تحل الكثير من مشاكل المصريين، لافتًا إلى أن أهم هذه القضايا هو القضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأورام، وزراعة القوقعة، وعلاج كبار السن، وما شاهدناه من قوافل طبية.

استشاري الجهاز الهضمي والكبد يتحدث عن جهود الدولة لإنهاء قوائم الانتظار

وتابع أستاذ الجهاز الهضمي أن منظمة الصحة العالمية أشادت بنا في القضاء على فيروس سي، ومواجهة أزمة فيروس كورونا، وأصبحت مصر مثالًا عظيمًا وكان لديها رؤية وإرادة، وحققت نجاحًا من خلال منظومة كاملة حيث جعلت مصر في جمهورية جديدة بثوب جديد يدعو للتفاخر به. 

وأشار إلى أن تعامل الدولة مع أزمة كورونا يكاد يكون أفضل من الكثير من دول العالم الأول، حيث لم يكن يوجد لدينا أي نقص في البنية التحتية، أو الأكسجين، كما تم توفير الأدوية اللازمة.

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