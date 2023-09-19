الأرصاد الجوية: استقرار كبير فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه في ظل التغيرات المناخية الحالية من الصعب التنبؤ بحالة الطقس لفترة زمنية طويلة، حيث هذا التوقع يكون غير دقيق بصورة كبيرة.

حالة الطقس

وأكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الأحوال الجوية مستقرة على مدار هذا الأسبوع بالكامل، لذا على المواطنين الاستمتاع بالطقس هذا الأسبوع.

وأضافت في حديثها، أن الطقس في مصر مستقر الفترة المقبلة، كما أن المناطق الساحلية مستقرة بصورة كبيرة سوى أنه توجد شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

التقلبات الجوية

وتابعت: "لا يوجد أي تقلبات جوية الفترة المقبلة حتى نهاية هذا الأسبوع، وعلى المواطنين اتباع النشرات الجوية يوميًا بسبب أن المناخ متقلب خلال فترة الخريف".