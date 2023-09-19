الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-9-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع قرب انتهاء الأسبوع واقتراب موعد العام الدراسي الجديد يحرص المواطنون على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم، منوهة بوجود انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس.  

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه سيسود طقس حار نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وفي جنوب الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على مناطق جنوب سيناء وبجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه ظهور السحب المنخفضة في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري ومناطق السواحل الشمالية يساعد على تلطيف الأجواء، منوهة بانخفاض في نسبة الرطوبة في الليل على أغلب الأنحاء مما سيزيد من الإحساس بوجود انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

وأشارت الأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية تبدأ من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، وتكون على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من كافة المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية وبمدن القناة ووسط سيناء.

وذلك بالإضافة لوجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل حوالي «20% تقريبًا»، على مناطق من جميع السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة العامة بالأرصاد الجوية، بوجود نشاط للرياح، وتكون على مناطق من القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وجنوب سيناء «وتكون بنسبة حدوث 30% تقريبًا» وذلك على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية لبيان حالة البحر المتوسط، لكي تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج «من حوالي 1.5 متر إلى 1.25 متر»، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

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وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، بيان حالة البحر الأحمر، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وأيضا ارتفاع الأمواج «من حوالي 1 متر إلى 1.5 متر»، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

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