الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية اليوم الإثنين، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أنه من المتوقع استقرار الأحوال الجوية في الفترة المقبلة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، اليوم، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، مشيرة إلى أن درجة الحرارة اليوم أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجة مئوية، وتسجل ٣٤ درجة مئوية، على أن تكون الأجواء حارة على القاهرة الكبرى وقت الظهيرة، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث تحسن كبير في درجات الحرارة، منوهة بأن هناك استمرارا لتكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وهي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية لكن تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم


العظمى الصغرى
القاهرة 34 - 23
الإسكندرية 31 - 24
الإسماعيلية 35 - 22
الغردقة 38 -27
أسوان 40 - 26
سوهاج 36 - 24
المنيا 34 -21

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حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-9-2023 فى محافظات مصر

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