الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-9-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية يوم جديد يحرص المواطنون بشكل شبه يومي على معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-9-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون اليوم الإثنين الطقس حارًا نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وكافة السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، وسيكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا على مناطق شمال البلاد إلى شمال الصعيد ومائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-9-2023 في محافظات مصر.. حالة الطقس

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 18-9-2023 في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الإثنين

كما توقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية كل صباح على الكثير من الطرق المؤدية من القاهرة الكبرى وإلى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية وبمدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، وارتفاع للموج فيه سيتراوح ما بين 1.25 متر إلى حوالي 1.75 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح ما بين حوالي متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-9-2023 في محافظات مصر

وفيما يلي بيان بكافة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر

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الدرجة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23
العاصمة الإدارية 34 25
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 34 23
دمنهور 33 24
وادي النطرون 34 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 33 24
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 24
طنطا 34 24
دمياط 31 24 
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 24
العريش 32 23
رفح 31 24
رأس سدر 34 26
نخل 32 16
كاترين 31 15
الطور 33 25
طابا 32 25
شرم الشيخ 37 27
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 21
السلوم 30 19
سيوة 34 19
رأس غارب 36 27
الغردقة 38 27
سفاجا 38 28
مرسى علم 37 28
الشلاتين 36 26
حلايب 33 28
أبو رماد 34 28 
رأس حدربة 33 29
الفيوم 35 24
بني سويف 35 23
المنيا 34 21
أسيوط 34 22
سوهاج 36 24
قنا 38 25
الأقصر 39 24
أسوان 40 26
الوادي الجديد 38 21
أبوسمبل 38 25

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