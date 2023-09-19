الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شبورة مائية صباحا.. "الأرصاد": انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعظم المحافظات

شبورة
شبورة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم على محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقالت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية اليوم، فضلا عن مزيد من التحسن على مستوى قيم الحرارة ليلا ونهارًا، متابعة أن هذا الاستقرار يأتي بسبب تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع يصل من 5 لـ 6 كيلومترات، مما يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة خلال اليوم وتحديدا فترة الصباح الباكر، مما يعمل على حجب أشعة الشمس ويساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير.

درجات الحرارة

وتوقعت انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية، واليوم على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي فترة الظهيرة تحديدًا مع وجود أشعة الشمس سنشهد أجواءً حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

سقوط الأمطار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة، أن خلال فترات  الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر ستشهد انخفاض في درجات الحرارة  تدريجيا مع غياب أشعة الشمس ليلا، حيث يشعر المواطنين خلال الفترة الحالية انخفاض درجات الحرارة الصغرى على أغلب الأنحاء، مما ساعد على تلطيف تام للأجواء في معظم محافظات شمال البلاد ومعتدلة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم، غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، بل ستساعد على الشعور بالمزيد من التحسن في الأحوال الجوية.

الظواهر الجوية

واختتمت أن هناك استمرار لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، ولكنها تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس في تمام الساعة الـ 7 صباحا، بالإضافة إلى وجود نشاط نسبي للرياح في بعض المناطق من القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه البحري وبعض المناطق من سيناء والسواحل الشمالية غير مثير للرمال والأتربة، ولكنه يجعلنا نشعر بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية خاصا ساعات المغرب والليل المتأخرة.

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