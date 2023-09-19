الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: ضخ 1.8 تريليون جنيه استثمارات لتوفير فرص العمل للشباب

فرص العمل
فرص العمل

قال فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية منذ 8 سنوات عكفت على رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين خاصة في المناطق التي لم يطلها التغيير منذ عقود طويلة. 

وأضاف عبدالله في تصريحاته لـ"إكسترا نيوز"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أنفقت 1.8 تريليون جنيه، لتمكين القطاعات الاقتصادية والحد من هجرة المواطنين إلى القاهرة من خلال توفير فرص العمل بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شبر في مصر إلا وبه إعمار وحالة نشاط غير مسبوقة.

وأشار إلى أن هناك مناطق كثيرة تم تدشينها في الرقعة الزراعية ساهمت في زيادة الحاصلات الزراعية وتوفير فرص عمل كبيرة مما جنبنا أزمة كبيرة وقت كورونا والتي كان يوجد فيها هلع عالمي على السلع الغذائية بالعالم، ونحن أمام تجربة تنموية شاملة.

الدولة غيّرت فلسفتها في التعامل مع ملف التنمية

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه يوجد تغيير واضح في فلسفة تعامل الدولة مع ملف التنمية واليوم نتحدث عن خطة واضحة المعالم هدفها رفع المستوى المعيشي للمواطن، وأن يكون في المناطق التي تم تطويرها نشاط اقتصادي، فهي عملية تمكين اقتصادي ورفع مستوى الخدمات المقدم.

وأكد عبدالله أن معدل النمو وصل إلى 5.5% وهو رقم ضخم، ونتحدث عن مستوى ناتج تحول من 2 تريليون إلى أكثر من 10 تريليونات، وما قامت به الدولة ساهم في تشغيل حجم ضخم من العمالة.

الخبير الاقتصادي الدولة خطة واضحة رفع المستوى المعيشي تمكين اقتصادى ملف التنمية

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