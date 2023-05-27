الأمم المتحدة: رؤية مصر 2030 تسعى إلى رفع مستوى المعيشة

أكدت الأمم المتحدة، أن رؤية مصر ٢٠٣٠ المحدثة تسعى من خلال أهدافها الاستراتيجية الستة إلى رفع مستوى معيشة المصريين وتحسين جودة حياتهم، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتحقيق اقتصاد يقوم على المعرفة والتنافسية والتنوع ضمن نظام بيئي مستدام، يتم تمكينه من خلال البنية التحتية المتطورة وتعزيز الحوكمة والشراكات.

وأضافت الأمم المتحدة في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن مصر تضع رؤية ٢٠٣٠ المحدثة في صميم أولوياتها، مما يضمن الإنصاف والإتاحة للجميع بما يتماشى مع التزام أجندة ٢٠٣٠ بعدم ترك أحد خلف الركب، لافتة إلى أن نظرية التغيير لإطار التعاون تتوخي إحراز تقدم كبير بحلول عام ٢٠٢٧ نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠ المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي الأولويات الاستراتيجية الثلاثة الأولى. التـي تمثل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة. مترابطة بطبيعتها وتستكمل كذلك بأولوية استراتيجية رابعة تمكينية بشأن الحوكمة وسيادة القانون، وبمراعاة الـدور الهام لتمكين النساء والفتيات كعامل أساسي للإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأساسية، سيتم تعميم الأولويـات الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في مختلف مجالات العمل الخاصة بالأمم المتحـدة وستحظى أيضا بتركيز موضوعي مستقل.

وستسعى حوكمة إطار التعاون في ظل القيادة العامة لكل من وزير التعاون الدولـي والمنسق المقيم للأمم المتحدة بصفتهما الرئيسين المشتركين للجنة التسيير المشتركة إلى تعزيز الروابط بين الأولويات الاستراتيجية بقوة، وبناء الجسور، والسعي إلى اتباع نهج المحافظة عـلى مستوى النتائج والمخرجات وأنشطة التنفيذ.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن مصر عملت على الاستثمار في بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، ولا سيما في المجتمعات الريفية وفي المناطق الساحلية وفي التنمية الحضرية، بالإضافة إلى إجراء تخطيط مكاني أكثر استدامة، وممارسات الإدارة الحضرية للحد من ضغط التحضر على البيئة بما في ذلك مواقع التراث الثقافي والطبيعي.